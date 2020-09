La orca Lolita tiene 51 años, lleva 47 encerrada en el "tanque más pequeño de Estados Unidos para una orca", momento en que fue apartada de su familia en 1970 en la zona de Puget Sound que pertenece al estado de Washington. Además, en 2015 fue incluida en una lista de animales protegidos por la Ley de Especies en Peligro (ESA) de Estados Unidos.

La petición realizada por el alcalde para liberar a Lolita ha sido aprobada en la Comisión de Miami Beach por unanimidad. Levine ya anunció anteriormente que iba a pedir el apoyo de todos los alcaldes de Florida para que Lolita esté en libertad, para que salga de su “pequeña e insegura prisión”. Ésta no es la única vez que se solicita su puesta en libertad, el grupo ambientalista People for Ethical Treatment of Animals (PETA) lleva años luchando por Lolita al igual que la actriz mexicana Kate del Castillo.

El alcalde ha asegurado en la red social Twitter que “el trato correcto a los animales no es un truco político” y ha llamado a Andrew Hertz, administrador del Miami Seaquarium a hacer “lo correcto”.

Las reacciones no se han hecho esperar, Hertz ha explicado que no existe ninguna evidencia científica de que la orca sea capaz de sobrevivir si es liberada en el Pacífico. Este acuario es el encargado de decidir si Lolita vuelve a las aguas abiertas del Pacífico. Seaquarium es propiedad del grupo español Parque Reunidos.