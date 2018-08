La mitad de españoles considera "necesaria" la conservación del medioambiente

El 49,2% de los españoles coincide en que "la defensa y conservación del medioambiente es absolutamente necesaria, aunque su protección suponga a veces costes altos", si bien un 26,2% cree que no deberían serlo tanto y el 20,2% opina que no tendría que tener ningún coste para el ciudadano.



Son algunos de los datos sobre el comportamiento medioambiental incluidos en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este mes de enero y que sitúa, con un 28,9%, la ecología y la naturaleza en tercer lugar de las informaciones que más interesan después de todo lo relativo con los avances médicos y los temas económicos y laborales.



Un 44,7% de los encuestados se considera "poco" informado sobre temas de medioambiente y un 6,9% reconoce que no lo está en absoluto, frente al 41,2% que asegura estarlo "bastante" y sólo un 6,4 que afirma estar "muy" informado.



Las cerca de 2.500 entrevistas incluidas en este estudio se practicaron durante el pasado mes de diciembre, justo cuando se estaba celebrando la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP21) en París. Un 76,3% de los consultados aseguró haber oído hablar sobre esta cumbre, frente al 23,6 %, que admitió haberse enterado gracias a la propia entrevista del CIS.



El informe también ha desvelado el comportamiento de los españoles en esta materia y destaca, por ejemplo, que el 77,3% de los ciudadanos utiliza los contenedores de la calle destinados al reciclaje y tratamiento de vidrio, plástico, cartón, papel y pilas, mientras que el 70,8% separa la basura doméstica en su hogar según el tipo de residuos.



Los puntos limpios para el desecho de aparatos eléctricos y electrónicos son habitualmente utilizados por un 71,7% de la población y las bombillas de bajo consumo en el hogar, por un 70%. Asimismo, el CIS refleja que, a la hora de hacer las compras, un 57,8% de los encuestados suele elegir electrodomésticos de bajo consumo con las etiquetas A, B o C y un 47,5% adquiere, "algunas veces", productos ecológicos.



En relación a los métodos de desplazamiento empleados, el 58,9% dice ir el bicicleta o andando en su localidad y el 25,6% utiliza transporte público. El 27,3% de los que prefieren hacer uso de un vehículo particular tienen en cuenta en el momento de comprarlo que éste sea el menos contaminante, frente al 15,5% que lo hace "algunas veces" y el 26,2% que "nunca" lo hace.