'Mygdal Plantlamp', lámparas para cultivar plantas sin luz natural

Las plantas cada vez juegan un papel más significativo en nuestro ambiente urbano. Las condiciones para su crecimiento siempre han sido un cuidado intensivo y mucha luz natural.

Así nació 'Mygdal Plantlamp', lámparas que permiten cultivar plantas en cualquier lugar, sin luz del sol.



Esta innovadora lámpara es obra de Emilia Lucht y Arne Sebrantke del estudio We Love Eames de Alemania y podría convertirse en una alernativa de iluminación revolucionaria que ya no supondrá un problema para esas plantas que se encuentran en ciudades lluviosas o las oficinas sin luz natural.



Estas originales plantas tienen un ecosistema completamente autosostenible y utilizan lámparas Leds, en lugar de luz solar así, la planta puede llevar a cabo la fotosíntesis.



La lámpara tiene un nuevo tipo de cubierta de cristal que conduce la electricidad (patente solicitada), que es capaz de transmitir la electricidad de forma invisible por su superficie. Ya no hace falta un cable que conecte la fuente de energía y el LED.



Además, lo más soprendente es que estas plantas no necesitan agua para sobrevivir.



Todavía no sabemos cuando 'Mygdal Plantlamp' estará a la venta, pero seguro que ya habrá muchas personas deseando hacerse con una ya que es una verdadera innovación técnica que abre todo un mundo de nuevas oportunidades en el diseño verde.