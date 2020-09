La "neutralidad climática", nuevo objetivo de la Cumbre sobre el Cambio Climático

La Cumbre sobre el Cambio Climático (COP20) que se celebra en Lima (Perú) tiene como obejtivo la "neutralidad climática", es decir, trazar una ruta para volver al nivel de emisiones contaminantes previo a la Revolución Industrial. La fecha que se ha marcado para lograr este propósito es la segunda mitad del siglo XXI, según dijo la secretaria de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la ONU (UNFCCC), Christiana Figueres.



Figueres denominó ese objetivo como "neutralidad climática" durante la conferencia de prensa que ofreció junto al presidente de la COP20 y ministro peruano de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, al concluir la jornada inaugural de la cumbre, que se desarrolla en Lima del 1 al 12 de diciembre con 10.300 delegados de 195 países. La secretaria ejecutiva de la UNFCC afirmó que la reducción de las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero es el "único camino" para que la temperatura global no suba 2 grados, considerado el punto irreversible de las consecuencias más extremas del cambio climático.



"Llegar a la neutralidad climática no es fácil porque tenemos un modelo de desarrollo que ha hecho exactamente lo opuesto durante 150 años, al aumentar los niveles de emisión de carbono a la atmósfera, (...) y tampoco es fácil porque deben ponerse de acuerdo 195 países para solucionarlo", explicó Figueres.



"No tenemos un año definido para esa meta. Es un proceso que tardará tiempo, pero no tengo duda de que alcanzaremos la neutralidad climática una vez que los gobiernos reafirmen su compromiso de impedir que la elevación de la temperatura global alcance los 2 grados", agregó. Figueres confió en que las metas de reducciones de gases de efecto invernadero, que cada país debe anunciar antes de la COP21 del próximo año en París, sean más ambiciosas a medida que avance este siglo y que se vean impulsadas con innovaciones tecnológicas que ayuden a lograr esa neutralidad climática.



Cuestionada si la caída en los precios del petróleo es un mal síntoma para que la COP20 impulse el abandono de energías fósiles, Figueres abogó por las energías renovables porque su precio es mucho más predecible que el del petróleo. Por su parte, Manuel Pulgar-Vidal destacó "el ambiente muy bueno" de la ceremonia inaugural, donde los diferentes grupos de países expresaron sus opiniones preliminares, que demuestran que "todos estamos en el mismo camino".



"Ha habido buen clima y buenas señales para el inicio de la COP20. Nos indica que hay muchas alianzas para hacer mucho y traer soluciones a este debate", comentó. El objetivo principal de la cumbre de Lima es pactar un documento base sobre la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero que deberá ser aprobado en París para sustituir al Protocolo de Kioto, suscrito en 1997 y con vigencia hasta 2020.



En la inauguración, el indio Rajendra Pachauri, premio Nobel de la Paz y jefe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), explicó que las emisiones mundiales deben reducirse entre un 40% y 70% para el año 2050 y eliminarse casi en su totalidad para el año 2100 para evitar que se eleve en 2 grados el calentamiento global.