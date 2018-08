El oso panda gigante ya no está en peligro de extinción

La nueva Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), presentada durante el Congreso Mundial de la Naturaleza, en Hawai, ha revelado que el oso panda gigante así como el antílope tibetano o el lince ibérico, aunque todavía siguen en estado crítico, ya no están tan en peligro de la extinción.



En cambio, los grandes simios como el primate más grande del mundo, el gorila oriental, el gorila occidental, el orangután de sumatra si que se encuentran a punto de extinguirse debido a la caza ilegal.



Ya es una realidad que el oso panda gigante ha mejorado y ya no se encuentra en peligro de extinción gracias, entre otros factores, a los esfuerzos e interés puesto por China, país de origen de este animal.



China pueso en marcha distintas medidas para proteger a este animal que, entre el años 2004 y 2014, aumentó un 17% pasando de 1.596 a 1.864 pandas gigantes en libertad.

El país prohibió el comercio de pieles de panda gigante en 1981, y en 1988 su la Ley de Protección de la Naturaleza prohibió la caza furtiva de estos animales, que, desde ese año, cuentan con protección legal.



Así, en la actualidad existen en China, 67 reservas naturales, que juntas suman casi 1,4 millones de hectáreas y donde habitan el 67% de la población total de pandas salvajes.

Una gran noticia aunque hay que estar alerta porque el alimento principal de estos animales es el bambú y el calentamiento global supone una gran amenaza para para los bosques de bambú.



Por eso, aunque los osos pandas ya no se encuentran, literlamente, en peligro de extinción continúan siendo vulnerables.