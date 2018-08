Te presentamos a Tanu, un curioso perro mapache

Probablemente estás pensando que este animal es un mapache con aire de perro, pero, en realidad, es un perro mapache japonés que pertenece a la raza de los tanuki.



Es originario de China oriental y Japón, y aunque desde la década de los 40 ha sido introducido en el Cáucaso, Ucrania y Bielorrusia, además de extenderse a zonas de Alemania , Suiza y Francia, no es una especie muy conocida.

Los tanuki pesan de 4 a 9 kg y pueden llegar a medir medio metro. Tienen un pelo grueso y suave que los protege del frío, una cola larga y espesa, así como orejas cortas.

Muchos animales hibernan durante el invierno; los perros no se encuentran entre ellos, pues tienen adaptaciones para enfrentarse a la nieve y las bajas temperaturas. Sin embargo, el perro mapache japonés sí lo hace. Así, acumula grasa durante el verano y, llegada esta estación del año se esconde y su guarida y entra en un sueño profundo hasta que el clima mejore.



Este tanuki en particular, llamado Taru, está volviendo locos a todos sus seguidores de internet. El que ahora es su dueño, lo encontró abandonado y decidió criarlo desde entonces, comparte sus fotos en las redes sociales.



En Japón se tiene la creencia de que esta especie tiene un significado espiritual. Los expertos no recomiendan la adopción de estos animales, que habitualmente se encuentran en Asia oriental y occidental, además del norte de Europa.