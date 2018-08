'El primer abrazo', un proyecto para concienciar sobre el maltrato animal

Los perros callejeros tienen que sobrevivir, cada día, a la dura vida de la calle y en ocasiones, tiene que enfrentarse a agresiones, malos tratos o falta de cariño.



Muchos de estos perros fueron abandonados por sus dueños por lo que nosotros desde 'Hazte Eco' siempre fomentamos la adopción frente a la compra de mascotas ya que existen muchos animales abandonados que buscan una familia que les quiera y un nuevo hogar en el que vivir.



Ante la situación de estos animales en las calles de Tailandia, el youtuber Panu M decidió que quería poner su granito de arena y cambiar la vida, aunque fuera por un momento, de estos perros abandonados.



Así, llevó a cabo 'The First Hug' (El Primer Abrazo), un proyecto que Panu M creó para concienciar sobre el maltrato animal.



En el vídeo, que ya ha conquistado a millones de personas, se puede ver cómo el youtuber recorre las calles de Tailandia en busca de perros callejeros y darles un poco de amor con con un abrazo.



Para llevarlo a cabo, Panu se informó, previamente, sobre el lenguaje corporal que debía adoptar antes de establecer contacto con alguno de estos animales.



Aprendió a saber interpretar sus ladridos, el movimiento de sus colas y su postura, y, finalmente, les dio un abrazo a cada uno de ellos.



Poco a poco, el youtuber descubrió que algunos de estos animales se ponían muy contentos con el contacto; otros se quedaban tan relajados que se quedaban dormidos; y otros hasta parecieron querer devolverle el abrazo.



Un bonito proyecto que permitió, aunque fuera por poco tiempo, que estos perritos sintieran o conocieran, algunos por primera vez, lo que era sentir un poco de cariño.



El vídeo, que forma parte de la campaña 'I am Green Heart', se hizo público en diciembre de 2016 pero se ha vuelto viral desde hace unas semanas.