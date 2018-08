La primera rana fluorescente existe y se encuentra en Argentina

Un equipo de investigadores brasileños y argentinos ha encontrado el primer anfibio fluorescente del mundo, según ha informado el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET).



La 'Hypsiboas punctatus' o 'rana puntuada', de la que ya se conocía su existencia, tiene la capacidad para brillar en la oscuridad cuando se la ilumina con luz ultravioleta A y azul.

El fenómeno, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', se produce por la combinación entre la emisión de glándulas de la piel y de linfa, que es filtrada por las células pigmentarias también de la piel, que en esta especie son traslucidas.



"Este hallazgo modifica radicalmente lo que se conoce sobre la fluorescencia en ambientes terrestres, permitió encontrar nuevos compuestos fluorescentes que pueden tener aplicaciones científicas o tecnológicas y genera nuevas preguntas sobre la comunicación visual en anfibios", ha explicado Julián Faivovich, investigador principal del CONICET.



Entre el 18% y el 30% de la luz que emite esta especie de rana pertenece a la luz fluorescente que emite, mientras que el resto procede de la luz que refleja. Esta especie comparte características con otros tipos de ranas, por lo que es muy probable que la fluorescencia esté bastante más extendida, indican los investigadores.



El estudio abre las puertas a otras investigaciones de ecofisiología y comunicación visual entre estos animales.



En otras especies ya se conocía este fenómeno, por ejemplo en las medusas o en animales vertebrados como los peces.