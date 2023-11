La organización conservacionista Oceana ha instado a las principales empresas de bebidas y embotellado a usar envases reutilizables en lugar de apostar por "falsas" soluciones como elevar el porcentaje de material reciclado con el que se fabrican los envases de un solo uso. "Apilados unos sobre otros, ese billón de botellas y vasos darían para llegar hasta la luna y volver más de 300 veces", según la misma fuente. Las principales empresas de bebidas mundiales, entre ellas 'The Coca-Cola Company' y 'PepsiCo', ya cuentan con sistemas de envases reutilizables en todo el mundo y se han comprometido a aumentar el volumen de bebidas que venden en envases reutilizables en 10 puntos porcentuales o más para 2030, según el informe.

Vías para abordar la crisis de contaminación plástica marina

Contaminación marina por plásticos | Pexels

El uso de material reciclado no es la solución Según Oceana, apostar por los envases reutilizables representa una solución circular comprobada para reducir de manera significativa y rápida la cantidad de botellas y vasos de plástico que se producen y que llegan a los océanos. Por contra, otras ideas promovidas enérgicamente por las empresas de bebidas, como agregar más contenido reciclado a las botellas de plástico que utilizan, no están diseñadas para reducir los envases de un solo uso y, por tanto, no pueden igualar el impacto de la reutilización. Cambiando a esta solución circular real, se podría reducir drásticamente la cantidad de residuos de plástico que acaban en los océanos, en el interior de ballenas y tortugas, y que se acumulan en las playas.

Vasos reutilizables en conciertos y Juegos Olímpicos de París

El informe refleja una presencia significativa de sistemas de envases reutilizables a gran escala en todo el mundo, destacando el caso de Filipinas, donde el 40 % del volumen total de bebidas sin alcohol envasadas se comercializan en botellas reutilizables. Además, destaca la existencia de sistemas de vasos reutilizables a gran escala disponibles en Estados Unidos y Europa, como TURN, r.World y Re-uz. Estos sistemas ya han sido adoptados por empresas y organizaciones importantes, como 'Live Nation', que ha anunciado que implantará el uso de vasos reutilizables TURN en conciertos y lugares importantes para reducir su impacto ambiental. Por su parte, el proveedor francés Re-uz será socio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, apoyando el compromiso de reducir a la mitad la huella de plástico de un solo uso en comparación con los de los Juegos de Londres de 2012.