El movimiento juvenil Fridays For Future (FFF) reanudará sus protestas climáticas a nivel mundial en las calles el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con el Día Global de Acciones por el Clima, y realizarán movilizaciones el resto del otoño.

Durante el confinamiento FFF hizo convocatorias a través de las redes sociales por medio del hastag #ClimateStrikeOnline, como la manifestación de sombras, en la que las pancartas se proyectaban sobre las fachadas de los edificios.

Asimismo, los activistas señalan que en los meses que ha durado el estado de alarma se ha demostrado que la crisis climática no se detiene, por lo que exigen medidas para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de manera sostenible, ya que subrayan que hemos podido ver como los políticos pueden actuar de manera rápida y coordinada con la ciencia, es decir, que no hay excusa para no escuchar.

Otro aspecto preocupante es el empeoramiento de las crisis sociales en curso, como es el caso de la ambiental, pues se ha incrementado notablemente el uso de productos no reciclados y no reutilizables.