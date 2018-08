¿Qué podemos hacer para proteger los océanos?

1. Cuida y no ensucies las playas



A todos los que disfrutamos con ir a la playa, nos gusta encontrarla limpia y en buen estado. Entre todos, hay que contribuir a no tirar basura ni desperdicios tanto en la arena como en el mar, que los fumadores utilicen los ceniceros, en vez de tirar las colillas a la arena, no derrochar el agua de las duchas públicas o evitar llevar mascotas. Tenemos que dejar la playa, como nos gustaría encontrala, cuando volvamos de nuevo.



2. Utiliza menos productos de plástico



El plástico es uno de los mayores enemigos de nuestros océanos ya que destruyen los hábitats y pueden provocar la muerte de muchas especies y animales. Por ello, además de no tirar plásticos en las playas, tenemos que intentar limitar su uso. Por ejemplo, podemos reutilizar las botellas de agua o utilizar bolsas de tela para transportar los alimentos o lo que necesitemos.



3. Realizar compras sostenibles de pescado y marisco



Muchas especies se están viendo reducidas debido a la fuerte demanada así como a la pérdida de su hábitat y a determinadas y cuetsionadas prácticas de pesca que no son nada sostenibles. Por ello, es fundamental saber que productos escoger, y sobre todo, que sean sostenibles. También, es recomendable buscar marcas o comercios que vendan productos marinos certificados.



4. Intenta evitar comprar productos que afecten a la vida marina



Determinados productos perjudican a algunas especies marinas o dañan a los arrecifes de coraly a algunos animales. Por ello, te aconsejamos que no compres productos que provengan, por ejemplo, de los corales o productos hechos con conchas que provengan de tortugas carey así como productos derivados del tiburón.



5. Reducir las emisiones de Co2



Es muy importante reducir las emisiones de co2 y el consumo de energía ya que también afectan de una forma muy negativa a nuestros océanos. Así que toma nota y acuérdate de apagar la luz cuando no la necesites, cambia las bombillas de luz fluorescente o utiliza el transporte público, en vez del coche, siempre que sea posible.