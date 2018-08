La temperatura del Planeta podría aumentar cinco o seis grados por el cambio climático

Las consecuencias del cambio climático comienzan a ser evidentes. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que la distribución del aumento térmico no será igual en todas las zonas: "unas se verán más afectadas y en otras puede incluso que baje, pero la media global será alrededor de los seis grados, lo que supone una cifra muy elevada".



El experto ha afirmado que la subida de la temperatura provocará olas de calor "muy importantes" que afectarán en gran medida a la salud si no se establecen medidas de adaptación debido a un cambio en la fisiología del ser humano, imposible en 80 años, o nuestros hábitos se han adecuado a una forma de vida diferente para una situación de mucho más calor que la habitual. "Ya se conoce el impacto que el clima tiene en la salud humana y, si los grados continúan en aumento, las consecuencias pueden ser cada vez peores", ha apuntado.



En este sentido, han aparecido patógenos que han cambiado sus características y, a pesar de que la mayoría de ellos ya existían, "hemos tenido un contacto con ellos durante estos años motivado, sobre todo, por la presión del cambio global". Para Simón, este cambio se ha dado en una serie de factores como la demografía, la comunicación, el desplazamiento de productos y bienes, el patrón de las relaciones humanas, los conflictos internacionales que provocan movimientos de población importantes y el cambio climático: "una de las causas determinantes".



Por otro lado, Fernando Simón ha explicado que el cambio climático no sólo tiene un peso directo sobre la salud, sino también indirecto a través de efectos como las sequías, que obligan a los ciudadanos a moverse con las consecuencias que eso supone, tanto para ellos como para aquellas personas a las que se acercarán más tarde. Aunque no han surgido enfermedades específicas en España, este experto aclara que se han detectado casos importados, que no se han producido aquí, y se han localizado riesgos que pueden ponernos en esa situación de alerta como el mosquito tigre, en la actualidad muy presente por el virus Zika, que no existía antes del 2004.



No obstante, ha explicado que hay otros mosquitos que sí pueden instalarse en España como el "anopheles", que trasmite la enfermedad de la malaria y, de hecho, ya hay algunos que se pueden difundir más, a pesar de que son malos transmisores de esta enfermedad. Por último, Simón ha afirmado que los grupos de riesgo se han elevado, fundamentalmente las personas mayores, por lo que son necesarios programas de prevención tanto para reducir los peligros como para que los colectivos más vulnerables no se expongan a ellos.