El último rinoceronte blanco busca pareja a través de Tinder

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA PRESERVAR LA ESPECIE

"Soy único en mi especie. No, en serio, soy el último rinoceronte macho (del norte) del planeta Tierra. No quiero parecer muy lanzado, pero el destino de mi especie literalmente depende de mí. Me desenvuelvo bien bajo presión. Me gusta comer hierba y relajarme en el barro. No tengo problemas. Mido 1,82 y peso 2,2 toneladas, si es que eso importa". Así es como Sudán, el último rinoceronte blanco macho, busca pareja a través de Tinder. Se trata de una campaña en asociación con la reserva Ol Pejeta que busca recaudar 9 millones de dólares para proteger a Sudán de la extinción.