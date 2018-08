Wikie, la primera orca capaz de reproducir palabras como 'Hola' y 'Adiós'

Investigadores del Grupo de Estudio del Comportamiento Animal y Humano (GECAH) de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con científicos de la Universidad Católica de Chile, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de St. Andrew y el Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology, han llevado a cabo un trabajo cuyos resultados aportan la primera evidencia experimental de la capacidad de imitación vocal de una orca (Orcinus orca).

El estudio documenta no solo la capacidad de imitar sonidos novedosos producidos por miembros de la misma especie, sino también sonidos del habla humana. Con el título 'Imitation of novel conspecific and human speech sounds in the killer whale', el trabajo se ha publicado en Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences), con José F. Zamorano Abramson como investigador principal.

La imitación de sonidos novedosos, es decir, aprender a producir un sonido nuevo solo por escucharlo, es una propiedad central del habla humana, que ha impulsado la evolución de otra adaptación única en nuestra especie: la cultura humana. Aunque la capacidad de copiar sonidos de individuos de la misma especie está muy extendida en las aves, es notablemente rara en los mamíferos y, entre los primates, es prácticamente exclusiva de los humanos.

Varias especies de cetáceos muestran diversidad de repertorios vocales (canciones, llamadas) específicos de cada grupo. Entre ellas, destaca la orca (Orcinus orca) por los dialectos vocales exhibidos, que se cree que son transmitidos mediante aprendizaje social, no solo de la madre a la descendencia, sino también entre diferentes matrilíneas (grupos).

En este caso Wikie, una orca adiestrada en un parque marino de Francia ha sido capaz de reproducir palabras como "hola" y "adiós". Los expertos explican que aprendió a "hablar" copiando los sonidos emitidos por su adiestrador.