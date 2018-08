El Zoo de Buenos Aires cierra sus puertas para convertirse en un ecoparque

El Zoo de Buenos Aires se converitrá en un ecoparque y sus animales se trasladarán a Santuarios y Reservas, aunque se quedarán, en este lugar, los ejemplares más viejos o aquellos cuyo traslado represente un serio riesgo para su vida, según ha comunicado el diario argentino 'La Nación', por lo que estiman que permanezcan es este ecoparque entre 50 y 100 ejemplares.

La reconversión se debe a que el concesionario que está a cargo del Zoo no paga el canon mensual desde principio de año y además la empresa no estaba en condiciones de afrontar un proceso de transformación como el que se aproxima. Otro problema eran los riesgos cada vez más serios que afrontaban los animales.



Después de 140 años, este Zoo cerrará sus puertas para dar paso a un ecoparque donde los animales no serán expuestos como espectáculo y se promoverá la participación de sus visitantes así como la educación ambiental.

El lugar también se convertirá en una clínica donde se atenderán a los animales que fueron víctimas del tráfico ilegal. La intención es que se recuperen allí y luego sean liberados en sus hábitats naturales.

El diseño del parque será sometido a un concurso internacional de urbanistas y paisajistas. Los vecinos de Buenos Aires, además, podrán aportar proyectos para la transformación del espacio verde que serán evaluados por un jurado.