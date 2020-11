Esta semana más que nunca no bajes la guardia ante los chollazos que te llegarán a la bandeja de tu correo, como SMS, llamada o incluso mensaje instantáneo. Cada año por el Black Friday da comienzo la temporada de las compras navideñas y es la fecha del año en la que más número de transacciones se registran. Aunque lo más común es recorrer de arriba abajo las tiendas físicas en busca de las gangas y descuentos, en 2019 el comercio electrónico ya suponía casi la mitad del negocio. Y este año no iba a ser menos. Para el 2020, la previsión es que aumenten esas cifras de compras por internet tras la llegada del coronavirus.

Si eres parte de ese 65 % de la población que va a hacer sus compras por internet, piensa antes de clicar. Las ciberestafas y los ‘hackers’ te están esperando a la vuelta de la esquina para hacerse con tus datos y someterte a un fraude sin que te des cuenta. Aunque el 70 % de los internautas españoles confía en los sitios online, debes proteger más que nunca tus dispositivos electrónicos. Cualquier precaución es poca.

Cuando entres en una página online, revisa la dirección del navegador para asegurarte de que la conexión es de fiar. Tiene que aparecer el HTTPS. No des datos personales si te llaman por teléfono o te mandan un correo poco común y que no esperabas en tu bandeja. Asegúrate de que la conexión WIFI a la que estás conectado es segura. Fíjate en las ofertas y recuerda que debe aparece el precio original y a su lado el descuento aplicado. Consulta las políticas de devolución y el cambio de productos cuando vayas a finalizar tu pedido. Recuerda que cuando compras estás aceptando las cláusulas de privacidad del establecimiento, pero también podrás acceder cuando quieras a esa información para eliminarla o modificarla. Ten especial cuidado con cómo realizas los pagos y pon todos tus ojos en páginas web que no seas confiables. No dejes que te tomen el pelo mientras haces acopio de los regalos navideños.