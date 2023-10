“Hola chicos, soy Billie y quería presentarme, estoy aquí para conversar cuando queráis. Escribidme para cualquier consejo, estoy lista para hablar y espero hacerlo pronto”, dice quien parece ser la influencer estadounidense Kendall Jenner. En el vídeo publicado en Instagram, para sorpresa de muchos, no aparece la modelo del clan Kardashian interpretando un papel o nuevo rol, y tampoco es una campaña publicitaria.

Es un avatar creado con inteligencia artificial. A través de la IA, Meta ha replicado en un personaje ficticio la voz y la imagen de la influencer. El perfil @yoursisbillie es parte de un nuevo proyecto de la empresa liderada por Zuckerberg: crear “personas IA” para Instagram, Facebook y otros servicios, con el fin de asistir a los usuarios en distintos temas.

Al entrar en el perfil de Billie, puedes encontrar imágenes que podrían parecer las de un perfil cualquiera. Sin embargo, ninguna es real. Desde la imagen de un café, hasta una romántica cena a la luz de las velas, todo el contenido es generado con la inteligencia artificial de Meta. Lo que puede parecer más atractivo es la posibilidad de iniciar una conversación con Billie, quien promete ser tu amiga, consejera y hermana mayor.

Según el Financial Times, Mark Zuckerberg, el jefe ejecutivo de Meta explicó que la iniciativa no busca solo responder las dudas de los usuarios. “Esto es sobre el entretenimiento y ayudarte a hacer cosas para conectar con las personas alrededor tuyo, para que consigas las cosas que quieres”, agregó.

Un rostro conocido para una personalidad original

Las “personas IA” de Meta funcionan como un chatbot, con quien puedes mantener largas conversaciones sobre el tema que tu quieras. Similar a lo que ofrecen otras plataformas de diálogo desarrolladas con inteligencia artificial como Replika o SimSimi, la iniciativa de Zuckerberg se diferencia en que toma la apariencia y voz de celebridades como Paris Hilton, Tom Brady, Billie Eilish, Snoop Dog y Kendall Jenner, entre otros.

Por otro lado, las personalidades de los chatbots son completamente originales y distintas a las de las celebridades que han sido utilizadas como inspiración. Meta ha desarrollado un rango variado de estilos y caracteres para personalizar la experiencia del usuario y poder atender a distintos tipos de dudas o necesidades. Por ejemplo, Amber (@amberthedetective) es una detective profesional, a diferencia de Paris Hilton, en quien se basa su imagen y voz.

Una excepción a ello es el perfil de Jane Austen. Sí, como la novelista británica. El usuario generado con IA mantiene el nombre de la autora, pero le da un giro a su apariencia con un cabello rubio, una diadema y accesorios modernos.

Una conversación, ¿a cambio de qué?

Meta ha pagado millones de dólares a distintos famosos para utilizar sus imágenes y voces durante dos años. Por su parte, el conglomerado estadounidense se beneficia de atraer a los seguidores y fanáticos de los rostros de Hollywood. De hecho, se espera que las “personas IA” aumenten la participación en plataformas como Facebook e Instagram y posicionen firmemente a Meta frente a sus competidores.

La última iniciativa de Meta busca demostrar los avances del desarrollo de IA desde la propia compañía. Llama es el modelo de lenguaje grande de los creadores de Facebook, que ya va en su segunda versión (Llama 2) y promete un “mejor rendimiento que cualquier otro modelo de lenguaje abierto”, según su web. De esta manera, la compañía busca hacerse un espacio en el mercado de desarrollo de IA.

El desarrollo de las “personas IA” ha generado preocupación sobre la privacidad y la posibilidad de manipulación de los usuarios de Instagram y Facebook. De momento, no hay claridad sobre la cantidad de datos que podría recopilar Meta a partir de las conversaciones entre las personas y esta inteligencia artificial. Tampoco sobre los usos que se podría dar a esta información.

De momento, la posibilidad de iniciar conversaciones con las “personas IA” ya está activa en Estados Unidos. Por otro lado, en la Unión Europea solo se puede acceder, seguir e interactuar con las cuentas manejadas por Meta, que incluyen información sobre qué debes saber sobre este tipo de perfiles y qué es la inteligencia artificial generativa.

i am so glad ultra rich celebrities surrendered their likeness to Meta’s AI chatbots pic.twitter.com/TKzeKlO4xp