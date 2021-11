“Los jóvenes ya no quieren hijos, ni casas, ni coches en propiedad”. Esta es una de las frases que más se han repetido en los últimos años para referirnos a las nuevas generaciones. Las prioridades han cambiado, sobre todo, desde la crisis, y con 18 años ya no primordial conducir o comprarse una casa. El mundo evoluciona y los hábitos entre generaciones han cambiado. Ahora se apuesta más por experiencias, invertir en viajes, prácticas de deportes extremos o desarrollar startups. Ya no se compran propiedades, se apuesta por las rentas.

El ‘renting’ de vehículos es imparable. Según un artículo de Motorpasion, en los primeros seis meses de 2021 se han matriculado hasta 116.950 automóviles, en los que 141.323 vehículos estaban vendidos por el ‘renting’. En estos contratos de alquiler a largo plazo, el arrendador compra un vehículo nuevo y cede su uso a otra parte (arrendatario) a cambio de una cuota fija mensual, por un plazo de tiempo establecido y un kilometraje determinado. “Con el ‘renting’ todo está cubierto: seguro, cambio de neumáticos, reparaciones”, señala Jon Barañano, director productos de empresas Banco Santander.

Los coches de gama alta, con las últimas incorporaciones tecnológicas son mucho más asequibles entre los jóvenes gracias a esta tendencia. “Este es el segundo ‘renting’ que cojo y me decanto por esta opción porque me parece muy cómoda”, explica Andrea Baeza. Este año se ha contratado un 28 % más de ‘renting’, en parte, según explican los expertos, porque cada vez estamos más concienciados con el medio ambiente. “Uno de cada tres vehículos eléctricos se está financiando por ‘renting’, detalla José Martín Castro, presidente de la Asociación Española de Renting de vehículos (AER).