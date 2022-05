En esta nueva edición de "Karina and Friends", la cantante se desplaza hasta la Valencia para encontrarse con Paco Arévalo y hablar de cómo el humorista se desenvuelve en su día a día con las nuevas tecnologías. "Yo me he preocupado por aprender lo básico de internet", ha comentado Arévalo mientras demostraba su soltura manejando la aplicación de WhatsApp. Como muestra, el humorista ha enseñado a Karina a compartir su ubicación a través de la aplicación de mensajería.

En su encuentro, Karina y Arévalo también han hablado de la brecha digital en el sector de la banca y de los problemas a los que se enfrenta la gente mayor para realizar operaciones en sus cuentas bancarias. El humorista ha mostrado su preocupación "por esas personas, todavía más mayores que nosotros, que llegan al banco y no saben qué hacer con la cartilla, no saben qué hacer con el cajero... La tercera edad necesita mucha ayuda". Arévalo confesaba que, a pesar de tener nociones digitales para desenvolverse en el día a día, le da miedo realizar ciertas operaciones con su teléfono móvil, como transacciones o compras online. Un ejemplo más de cómo la brecha digital de los mayores afecta de manera transversal a la población de nuestro país.

Paco Arévalo también ha explicado que, a pesar de sus miedos con la tecnología, gestiona él solo sus perfiles en redes sociales; Karina, en cabio, se apoya en sus hijas para actualizar su Instagram. En cuanto a la gestión de contraseñas, él lo tiene claro: "Más vale lápiz corto que memoria larga". Como broche final al encuentro, ambos se han hecho un selfie y, aprovechando la coyuntura, Arévalo le ha enseñado a Karina a activar el temporizador de la cámara de su móvil.

Con "Karina and Friends", que se estrenaba en Espejo Público la semana pasada, Levanta La Cabeza refuerza la campaña "Que nadie se quede atrás", concienciando acerca de la brecha digital y de la falta de competencias digitales entre los mayores españoles. “Que nadie se quede atrás” no sólo persigue que el aprendizaje digital sea más sencillo para las personas de mayor edad, sino también que el resto de la sociedad sea consciente y aporte su granito de arena para minimizar la brecha digital.