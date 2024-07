“El objetivo de la organización es luchar contra la brecha digital y empoderar a la ciudadanía mediante el uso de las nuevas tecnologías. Todo se hace mediante formaciones gratuitas y van dirigidas a toda la población, pero en especial a los colectivos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad digital, como pueden ser las mayores, personas en zonas rurales, personas con discapacidad….”. Así define la misión de Cibervoluntarios su coordinadora de Voluntariado, Andrea Tarraso. Puede que te suenen, pues crearon un servicio llamado'Cibervoluntarios Responde',un canal online y telefónico gratuito que resolvió dudas tecnológicas a miles de ciudadanos durante el estado de alarma.

El futuro no espera a los que lo construyeron. La brecha digital afecta a las personas mayores, que a veces no se manejan con fluidez frente a las pantallas y se sienten aislados, desconectados y vulnerables. En verano solemos pasar más tiempo con ellos y es una oportunidad perfecta para apuntarles a formaciones(las hay online y presenciales) que les introduzcan al mundo digital, que les enseñen cosas tan sencillas como cómo manejar Whatsapp, hasta realizar compras seguras en internet.

La coordinadora de Cibervoluntarios recomienda dos opciones de talleres para este verano.

Expertclick

Expertclick es un taller básico que va dirigido al uso del teléfono móvil. Tiene dos partes: en la que la primera se ven herramientas de ocio y de comunicación y la segunda parte explica cómo realizar trámites de gestión en internet.

En la primera se enseña a hacer una videollamada, descargar apps gratuitas de ocio para escuchar música, periódicos, apps para visitar museos virtuales… En esta parte sobre todo se ve el tema de Whatsapp, porque al final es una herramienta que les mantiene en contacto con sus familiares, que a veces están lejos, o con sus amigos.

La segunda parte enseña a realizar trámites de gestión, con las administraciones, realizar compras seguras en internet… Aquí se ven los temas como certificado digital, cómo pedir cita médica, consejos de seguridad en internet para evitar estafas, etc.

Este taller fomenta mucho la independencia y la autonomía de los mayores, porque al final se sienten mejor con ellos mismos al ver que son capaces de hacer trámites que a lo mejor no hacen por desconocimiento. Cuando ellos consiguen hacerlo se sienten realizados y útiles, sienten que no se quedan atrás en el uso de las tecnologías.

En mi pueblo

En mi pueblo es un programa de formación gratuita que busca que las personas mayores sean los propios influencers de su pueblo.

¿Cómo lo pueden hacer?

Primero hay una sesión un poco más de teoría de cuáles son las herramientas digitales, cómo descargar aplicaciones de vídeo para grabar y editar sus propios vídeos, cómo pueden transmitir sus recuerdos personales a través del móvil…

Luego hay una segunda sesión práctica en la que ellos ya cuentan esa historia, esa receta de su pueblo que tienen típica allí, un monumento de su pueblo o cualquier anécdota que hayan vivido en su pueblo. Lo pueden grabar y luego lo suben a Youtube o a la plataforma que ellos quieran para contar esas características de su pueblo.

Tal y como recalca Andrea Tarrasa, lo bueno de este curso es que normalmente los que lo imparten son voluntarios jóvenes entonces al final se fomenta un intercambio intergeneracional en el que las personas más jóvenes enseñan a los más mayores y viceversa. Además, se da visibilidad a ese pueblo del que ellos están orgullosos e incluso se fomenta el turismo para que la gente lo visite.

¿Cómo se pueden inscribir?

Hay dos opciones.

Página web: a través de un apartado que se llama formación gratuita . Desde ahí se puede elegir los cursos para particulares. Rellenarán un formulario y desde la fundación se ponen en contacto dependiendo de la zona en la que vivan. Se coordina por zonas, por lo que el coordinador de esa zona llamará al interesado y dirá los cursos que hay disponibles, las fechas, el horario…

Por teléfono: si es una persona que le cuesta más hacerlo a través de internet siempre puede llamar al número de teléfono (915 422 900) y ellos le hacemos la inscripción.

¡Apúntate como voluntario!

Cualquier persona puede serlo, no hay ningún requisito, solo ser mayor de 16 años. Te puedes apuntar a través de la web en el apartado de voluntariado. Lo pueden hacer a través de nuestra página web en el apartado de voluntariado. Además, no hay un compromiso mínimo de colaboración, simplemente cada persona participa cuando puede y también elige la metodología, online o presencial, la temática, y todo según la disponibilidad de la persona. No hace falta que seas un experto, tan solo que sepas un poco más que otra persona. Cualquiera que se quiera unir y vivir esa experiencia es super bienvenida a la fundación.