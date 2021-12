BLOG LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Desde que nació Ponle Freno, nuestra idea no fue sólo “contar” el partido, sino además “jugarlo”. Me explico: la labor de los medios de comunicación es contar la realidad sin inmiscuirse en ella y, de hecho, lo que muchas veces se les critica es precisamente “tomar” parte. Volviendo al símil del deporte, lo que se le pide a un medio es que “cuente” el partido, pero que no entre en el campo.