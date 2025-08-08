DENUNCIA RECIBIDA | SEÑALES Y CARRETERAS EN MAL ESTADO

Debido a la falta de inversión durante años en los caminos rurales que dan acceso desde la CV-310 a diferentes núcleos de viviendas en los términos de Torres Torres, el firme está tan deteriorado que hace imposible su tránsito. El recorrido cuenta con baches, hundimientos, caminos rotos y sin apenas condiciones mínimas para circular con seguridad.

La situación afecta a varios tramos, algunos pertenecientes a Algimia de Alfara y otros a Torres Torres.