DENUNCIA RECIBIDA | SEÑALES Y CARRETERAS EN MAL ESTADO
Caminos rurales intransitables en Torres Torres y Algimia
Debido a la falta de inversión durante años en los caminos rurales que dan acceso desde la CV-310 a diferentes núcleos de viviendas en los términos de Torres Torres, el firme está tan deteriorado que hace imposible su tránsito. El recorrido cuenta con baches, hundimientos, caminos rotos y sin apenas condiciones mínimas para circular con seguridad.
La situación afecta a varios tramos, algunos pertenecientes a Algimia de Alfara y otros a Torres Torres.
Ponle Freno busca 'Señales y carreteras en mal estado'
Este verano, la iniciativa Ponle Freno refuerza su compromiso con la seguridad vial con la octava edición de la campaña "Señales y carreteras en mal estado". Esta iniciativa está impulsada por Atresmedia junto a Fundación AXA e invita a los ciudadanos a participar activamente localizando puntos peligrosos en nuestras vías.
Gracias a la plataforma digital IPSILUM, accesible desde ponlefreno.com, es posible visualizar y registrar incidencias fácilmente mediante geolocalización. Con más de 2.300 casos gestionados en campañas anteriores, Ponle Freno sigue movilizando a los conductores para que la carretera sea un lugar más seguro para todos.