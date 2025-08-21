DENUNCIA RECIBIDA | SEÑALES Y CARRETERAS EN MAL ESTADO
Señales caídas a la salida de un parking
En la Calle Oslo, Pilar de la Horadada (Alicante), se encuentra una señal de STOP y de dirección obligatoria tiradas en el suelo, a la salida de un parking, lo que supone un riesgo para quienes circulan por la zona. Ambas señales están dentro de un solar, justo pegado al aparcamiento, y no han sido recolocadas ni distribuidas.
Ponle Freno busca 'Señales y carreteras en mal estado'
Este verano, la iniciativa Ponle Freno refuerza su compromiso con la seguridad vial con la octava edición de la campaña "Señales y carreteras en mal estado". Esta iniciativa está impulsada por Atresmedia junto a Fundación AXA e invita a los ciudadanos a participar activamente localizando puntos peligrosos en nuestras vías.
Gracias a la plataforma digital IPSILUM, accesible desde ponlefreno.com, es posible visualizar y registrar incidencias fácilmente mediante geolocalización. Con más de 2.300 casos gestionados en campañas anteriores, Ponle Freno sigue movilizando a los conductores para que la carretera sea un lugar más seguro para todos.