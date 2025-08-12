DENUNCIA RECIBIDA | SEÑALES Y CARRETERAS EN MAL ESTADO
DENUNCIA RECIBIDA | SEÑALES Y CARRETERAS EN MAL ESTADO
Carretera "Les Llacunes" en estado de abandono
La carretera que une la CV-795 con la CV-797, en Alcoy (Alicante), presenta muchas curvas con poca visibilidad. Las señales están quemadas por el sol o cubiertas por vegetación. El firme está muy deteriorado, con agujeros de hasta 15 centímetros de profundidad, cunetas, desagües laterales inexistentes y vegetación que invade la vía.
Ponle Freno busca 'Señales y carreteras en mal estado'
Este verano, la iniciativa Ponle Freno refuerza su compromiso con la seguridad vial con la octava edición de la campaña "Señales y carreteras en mal estado". Esta iniciativa está impulsada por Atresmedia junto a Fundación AXA e invita a los ciudadanos a participar activamente localizando puntos peligrosos en nuestras vías.
Gracias a la plataforma digital IPSILUM, accesible desde ponlefreno.com, es posible visualizar y registrar incidencias fácilmente mediante geolocalización. Con más de 2.300 casos gestionados en campañas anteriores, Ponle Freno sigue movilizando a los conductores para que la carretera sea un lugar más seguro para todos.