Ponle Freno busca 'Señales y carreteras en mal estado'

Este verano, la iniciativa Ponle Freno refuerza su compromiso con la seguridad vial con la octava edición de la campaña "Señales y carreteras en mal estado". Esta iniciativa está impulsada por Atresmedia junto a Fundación AXA e invita a los ciudadanos a participar activamente localizando puntos peligrosos en nuestras vías.

Gracias a la plataforma digital IPSILUM, accesible desde ponlefreno.com, es posible visualizar y registrar incidencias fácilmente mediante geolocalización. Con más de 2.300 casos gestionados en campañas anteriores, Ponle Freno sigue movilizando a los conductores para que la carretera sea un lugar más seguro para todos.