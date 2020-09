DENUNCIA CARRETERA

Se trata de la carretera de acceso a la urbanización Rancho Domingo de Benalmádena. Es la única vía de acceso a la urbanización para todos los residentes. Es una vía de doble sentido en la que deben circular peatones y vehículos. Como se puede observar, la carretera tiene un asfalto defectuoso, no tiene acera para que caminen los peatones, no tiene ningún tipo de señal, ni ningún tipo de iluminación. Tampoco cuenta con la distancia mínima de seguridad para que puedan circular dos coches y un peatón. Es un riesgo para la seguridad vial y tiene varios puntos ciegos en los que no se ve correctamente quién está al otro lado de la vía. Además, tiene palmeras a cada lado de la vía que dificultan la visibilidad y también hay una gran cantidad de basura en ambos lados de la vía.