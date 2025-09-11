Este verano, en Ponle Freno hemos lanzado la VIII edición de la campaña 'Señales y carreteras en mal estado'. La acción, que ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana para que se denuncien las señales y carreteras mal ubicadas o defectuosas, ha concluido con 344 denuncias recibidas.

Ponle Freno ha vuelto a invitar a los ciudadanos a realizar una fotografía o vídeo de las señales o carreteras en cuestión, y a adjuntarla a través de la plataforma alojada en ponlefreno.com junto con los datos de su ubicación.

Esta edición ha contado con la nueva versión actualizada de la plataforma IPSILUM desarrollada por SRM Consulting para mejorar la localización de las denuncias. Los ciudadanos han estado enviando sus demandas durante todo el tiempo que ha estado activa la campaña denunciando el mal estado de algunas de nuestras carreteras.

A lo largo de las ocho ediciones celebradas de la campaña 'Señales y carreteras' se han recibido y tramitado más de 3.600 denuncias.

PONLE FRENO, juntos al volante desde hace más de 15 años

Dedicada a la Seguridad Vial y la prevención en carretera, PONLE FRENO nació en 2008 y supuso la primera piedra de Atresmedia para construir el camino que recorrerían sus iniciativas de Responsabilidad Corporativa ('Constantes y Vitales', ‘Levanta la Cabeza’, 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero’, Hazte Eco’, ‘Objetivo Bienestar’, ‘Crea Cultura’, ‘Hablando en plata’ y ‘Luz Verde’), con las que busca la cercanía, la inspiración y promover cambios reales que generen resultados positivos y tangibles para los ciudadanos. Muestra de ello es la recaudación obtenida por PONLE FRENO en sus populares carreras, más de 3 millones de euros, que se han destinado íntegramente a proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de víctimas de accidentes de tráfico con nombres y apellidos.

En este recorrido, PONLE FRENO ha estado siempre arropado por los canales de Atresmedia Televisión y Atresmedia Radio en el objetivo de reducir las víctimas de tráfico y los accidentes, así como por ponlefreno.com y los perfiles de redes sociales, X, Instagram y Facebook.

En 2012, PONLE FRENO sumaría un compañero de viaje inseparable, la Fundación AXA, que canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad desde 1998. Su estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía. Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.