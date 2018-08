La utilización del cinturón de seguridad, las sillitas infantiles y el casco, en cifras

OPERACIÓN SALIDA | PONLE FRENO

En 2017, el 24% de los ocupantes de turismos y furgonetas fallecidos en vías interurbanas no llevaban puesto el cinturón de seguridad. De los 240 motoristas que perdieron la vida en las carreteras el año pasado, dos no llevaban puesto el casco. Mientras que en el caso de los ciclomotores no hubo ningún fallecido sin casco. De los 16 niños menores de 12 años el año pasado en carretera, cuatro no llevaban ningún Sistema de Retención Infantil.