“En vez de el codo, me rompí una vértebra. Estuve una semana en coma, luego sedado un mes y entonces cogí una neumonía. Me estaba muriendo”. Carlos vive solo y no tenía coche, iba a todas partes en bici… Ahora su gran ilusión es volcarse en el deporte, porque era su vida.

Carrera Ponle Freno Madrid 2023

Este año arrancamos motores antes que nunca para volcarnos en esta cita que será histórica al cumplirse nuestro 15º aniversario. 15 años de recorrido de una carrera popular que, gracias a la respuesta y la colaboración de la sociedad, se ha convertido en un símbolo de la solidaridad ciudadana por las víctimas de tráfico. Martin Fiz y Abel Antón, embajadores de lujo de la iniciativa impulsada por Atresmedia, junto a Fundación AXA, protagonizan el primer spot con el que Ponle Freno comienza a animar a la participación en este año tan especial.

La Ponle Freno de Madrid cumple 15 años y se hará notar en las calles. De hecho, una de las grandes novedades de la cita de este aniversario es que el recorrido de la carrera de 10 kilómetros pasará por la Puerta del Sol, emblemático punto de nuestras carreteras, por ser el Kilómetro 0 -punto de origen desde el que se empiezan a contar la distancia de las carreteras radiales de España- y también de Ponle Freno, por ser el punto de partida desde el que nació en 2008 y también el final al que aspira llegar desde aquel primer día: dejar el contador de víctimas a 0.

Es lo que se conoce como la huella Ponle Freno, esa marca que continúa después de cruzar la meta de las carreras gracias a los fondos de cada inscripción y que ha logrado recaudar, desde que comenzó su recorrido en 2008, más de 2,4 millones de euros para desarrollar proyectos con diferentes instituciones y organismos dedicados a que las víctimas de accidentes de tráfico puedan tener una mayor calidad de vida o impulsen iniciativas de prevención y concienciación. Hasta la fecha, cerca de 300.000 corredores han participado en alguna de las carreras de Ponle Freno en sus distintas modalidades y lugares.