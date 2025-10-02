EL 16 DE NOVIEMBRE, CORRER SALVA VIDAS
Álvaro Poveda: "Yo salgo andando. Intentarlo, lo voy a intentar: lo estoy intentando"
Álvaro salió con sus amigos de ruta. Lo siguiente que recuerda es estar en la UCI. Poco a poco, se fue dando cuenta de que tenía una lesión grave. Lo más importante para él es no conformarse, fijarse metas y echarle valor. "Yo de aquí salgo andando. ¿Con andador? Con andador. ¿Con muletas? Con muletas. Y si puede ser sin nada, muchísimo mejor. Ojalá llegue hasta ahí".
