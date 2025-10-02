EL 16 DE NOVIEMBRE, CORRER SALVA VIDAS
Mariano Calvo: "Tengo que luchar al máximo por mis hijos"
Constructor de profesión, Mariano iba a visitar a un cliente cuando se salió de la carretera. Después, ya no sentía las piernas. Su principal motivación para dar el máximo todos los días son sus hijos. Ahora Mariano se levanta pronto para trabajar en su recuperación y en su blog. "Estoy haciendo actividades y no paro".
