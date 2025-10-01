COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO
Conviértete en voluntario de la Carrera Ponle Freno Madrid 2025, te contamos cómo hacerlo
Recuerda que el domingo, 16 de noviembre tienes una cita en Madrid con la Carrera Ponle Freno. La recaudación íntegra será para las víctimas de tráfico. Si quieres formar parte de nuestro equipo de voluntarios, te contamos cómo hacerlo.
Si quieres colaborar con nosotros en la organización de la Carrera Ponle Freno de Madrid, descarga este formulario de inscripción y envíalo con tus datos a voluntariosponlefreno@gmail.com.
Desde este correo oficial nos pondremos en contacto contigo para darte todos los detalles. Gracias de antemano por tu ayuda.