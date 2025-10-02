EL 16 DE NOVIEMBRE, CORRER SALVA VIDAS

Gloria venía de una consulta y tuvo que parar el coche en el carril. Pese a poner la señalización, un autobús la arrolló por detrás. Tras pasar por una serie de hospitales, tuvo que luchar muy duro, incluso cuando no le quedaban fuerzas para seguir adelante. "Mi lucha por la vida fue muy dura. Quería que me dejaran". Hoy Gloria trabaja duro para poder volver a casa junto a su marido, con el que lleva 55 años.