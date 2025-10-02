PONLE FRENO, la mayor plataforma por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia, junto a Fundación AXA, vuelve a llamar a la solidaridad ciudadana por las víctimas de accidentes de tráfico. Así, desde este jueves, lanza una campaña de comunicación en TV, radio y soportes digitales y RRSS y que se estrena en la edición de Antena 3 Noticias de sobremesa para animar a la máxima participación en su gran carrera de Madrid, que tendrá lugar el próximo domingo, 16 de noviembre. Una cita con la que intentará batir todos los récords y a la que ya se han apuntado más de 10.000 personas.

En esta ocasión, los rostros de Atresmedia Roberto Leal y Jaime Cantizano, Esther Vaquero y Dani Mateo y Josep Pedrerol y Edu Aguirre unen fuerzas junto a historias personales como las de Rubén Montero, Álvaro Poveda, Gloria Lucas, Mariano Calvo y Esteban Lago, lesionados por accidentes de tráfico, para recordar el objetivo de PONLE FRENO: ayudar a salvar vidas y correr por dejar el contador de víctimas a 0.

Así, PONLE FRENO no cesa en su empeño por ayudar a mejorar la vida de personas con nombres y apellidos, un compromiso que desde hace más de 15 años es posible gracias a la participación ciudadana, pues todas las inscripciones sirven para recaudar fondos destinados a las víctimas de tráfico. Personas como Rubén y Esteban, que sufrieron un accidente de moto; Gloria, arrollada por un autobús; Álvaro, que lucha por seguir andando después de un siniestro en el que viajaba con sus amigos o Mariano, que se salió de la carretera cuando iba a visitar a un cliente.

Todas ellas miran hacia delante y tienen motivos e ilusiones para continuar. Así, cada persona que se sume a la emblemática carrera de Madrid estará a su lado, corriendo por las víctimas y los familiares que han sufrido un accidente de tráfico. Porque PONLE FRENO volverá a destinar toda la recaudación de las inscripciones que se consiga con la convocatoria de Madrid al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para que personas con nombres y apellidos, como a las que ya ha ayudado en anteriores ocasiones, tengan esperanzas y muchas metas para seguir mirando con esperanza al futuro.

Nuevo diseño de camiseta y zapatillas y medalla personalizada

Para la cita de 2025, PONLE FRENO vuelve a contar con un nuevo modelo de su ya clásica camiseta, diseñada nuevamente por JOMA y que recibirán todas las personas que se apunten a la carrera, cuyas inscripciones pueden formalizarse desde ponlefreno.com. También habrá una edición especial de zapatillas diseñadas por esta marca deportiva y la posibilidad de adquirir una medalla personalizada.

Con modelos disponiblespara hombre y para mujer, la camiseta de esta edición tiene un estampado exclusivo y por primera vez, es de color negro, con componentes reflectantes en mangas y pecho y llamativos símbolos de colores con motivos relacionados con la Seguridad Vial. Para su confección, se han seguido los más altos estándares de calidad y tecnología, aspectos esenciales que debe tener un producto técnico de running. Fabricada para proporcionar el máximo nivel de confort, su tejido se caracteriza por la ligereza con el fin de optimizar la comodidad y las costuras planas (Flatlock).

Por otro lado, la firma española ha preparado una edición especial de su zapatilla R-2000 tras el éxito de ediciones anteriores. Con las tecnologías más avanzadas del mercado, JOMA reedita uno de sus modelos más versátiles y cómodos con un diseño cargado de guiños a la seguridad vial y al que incorpora el sistema FLY REACTIVE en la parte trasera.

Igualmente, y tras la buena acogida del año pasado, la carrera de Madrid ofrecerá la posibilidad de adquirir una medalla con el logotipo característico de PONLE FRENO y la opción de personalizarla con un nombre, para que siempre quede el recuerdo de que "Yo corro por...". Todo ello con el objetivo de sumar más fondos para la causa.

También este año ofrecerá la posibilidad de convertir la convocatoria en un regalo, ya que, en las inscripciones se podrá añadir la opción de regalar a un amigo.

La marea de solidaridad, en un recorrido único y el más atractivo de todas las ediciones

La PONLE FRENO de Madrid volverá a sonar con fuerza en las calles de la capital. Con la colaboración de CGA Talleres y el Ayuntamiento de Madrid, recorrerá las principales arterias de la ciudad en el recorrido más atractivo de todas las ediciones y muy exclusivo entre el resto de las pruebas de la ciudad. Así, nuevamente, el circuito (pendiente de aprobación final) de la carrera de 10 kilómetros pasará por la Puerta del Sol, emblemático punto de nuestras carreteras, por ser el Kilómetro 0 -punto de origen desde el que se empiezan a contar la distancia de las carreteras radiales de España- y también de PONLE FRENO, por ser el punto de partida desde el que nació en 2008 y el final al que aspira llegar desde aquel primer día: dejar el contador de víctimas a 0.

Igualmente, pasará por las calles más emblemáticas de la ciudad, la Plaza de Colón, Castellana, Nuevos Ministerios, Gran Vía, Callao, Preciados, Neptuno y Cibeles. En la modalidad de 5 kilómetros, atravesará el Paseo de la Castellana y bajará por la Calle Serrano, rodeando la Biblioteca Nacional y entrando por el eje de Recoletos a meta.

Una cita convertida en símbolo, y que se celebra coincidiendo con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, con la que PONLE FRENO quiere seguir haciendo crecer su huella, esa marca que continúa después de cruzar la meta de las carreras gracias a los fondos de cada inscripción y que ha logrado recaudar, desde que comenzó su recorrido en 2008, más de 3 millones de euros para desarrollar proyectos con diferentes instituciones y organismos dedicados a que las víctimas de accidentes de tráfico puedan tener una mayor calidad de vida o impulsen iniciativas de prevención y concienciación. Hasta la fecha, más 350.000 corredores han participado en alguna de las carreras de PONLE FRENO en sus distintas modalidades y lugares. El año pasado, la PONLE FRENO de Madrid batió todos los récords con más de 20.000 personas y 280.000 euros recaudados por las víctimas de tráfico.