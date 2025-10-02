EL 16 DE NOVIEMBRE, CORRER SALVA VIDAS

Rubén iba en moto cuando se salió en una curva, lo que le dejó una lesión medular. Su regalo de Navidad iba a ser un Airbag. Estos días, se apoya mucho en su familia, que le ve trabajando con energía. Su mayor motivación son sus hijos. "La actitud es mucho, hace mucho en la persona".