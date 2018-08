Ponle Freno y AXA presentan el primer estudio sobre adelantamientos a ciclistas

El Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial ha elaborado un trabajo de campo que ha medido y comprobado in situ, mediante cuatro dispositivos creados específicamente para el estudio, las infracciones cometidas por los conductores.



El Estudio se ha presentado este viernes en rueda de prensa en la DGT. El acto ha contado con la presencia de la directora general de Tráfico, María Seguí, del ciclista Miguel Induráin y del director general de Atresmedia, Javier Bardají.



Tras la bienvenida dada por María Seguí, el director de Atresmedia, Javier Bardaji ha querido explicar los motivos por lo que el Centro de Estudios Ponle Freno-AXA ha realizao el primer estudios de adelantamientos a ciclistas en España.



Para comenzar, "Atresmedia TV puso en marcha Ponle Freno porque entendimos que podíamos hacer cosas concretas para salvar vidas", ha dicho Javier Bardají y ha añadido que "hemos hecho un estudio de ciclistas porque nadie lo ha hecho antes y porque conductores y ciclistas cometen errores pero los ciclistas son más vulnerables" y para concluir, "lo hemos hecho con AXA porque tiene experiencia, es partner de Ponle Freno y compartimos su visión proactiva de la Seguridad Vial".



Los ciclistas son el único colectivo en el que han aumentado las víctimas mortales en los últimos cinco años, un 47% más de 2011 a 2012. Por este motivo, un estudio de campo, como el elabarado por el Centro de Estudios Ponle Freno-AXA es fundamental. Dos ciclistas amateur pedalearon más de 7.000 kilómetros con cuatro dispositivos de medición láser fijados en el manillar con contadore incorporados y diseñados especialmente para este estudio. Además, los ciclistas contaron con una app manual para obtener un recuento de los adelantamientos y errores.



La principal conclusión del estudio es que uno de cada cinco conductores no respeta la distancia de seguridad cuando adelanta a los ciclsitas. De hecho hay vehículos que por no pisar la línea continua se acercan en exceso al ciclista. Del estudio se desprenden más conclusiones como que la circunstancia más peligrosa ha sido el adelantamiento de un vehículo que viene de frente al ciclista.

Al finalizar la presentación del estudio, María Seguí ha querido destacar que "menos de un 0,8% de la población en nuestro país utiliza la bicicleta a diario y aún así hubo 72 víctimas en 2012, todos mayores de edad".



"La DGT tiene muchas campañas y la promoción del uso de las bicicletas está entre las actividades diarias", por lo que según señala María Seguí, desde la DGT "suscribimos todas las recomendaciones del estudio presentado por Ponle Freno y AXA".



La directora general de Tráfico también ha indicado que "legislativamente, la DGT no puede hacer más contra los adelantamientos a ciclistas. Pero no tenemos ningún rubor en ejercer el derecho sancionador". Para finaliza, Seguí ha recalcado en la solución está en la educación y donde ésta falle, la aplicación de la norma".