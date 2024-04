"Si no has pasado la ITV te expones a 200 euros de multa y, si la has pasado, y es negativa la sanción es de 500 euros". "Lo más importante es que tu familia y tú estáis en riesgo y ponéis en peligro al resto de usuarios de la vía. ¡Pasa la ITV!", incide Manu Sánchez.

En en lo que va de año la cifra de fallecidos en las carreteras españolas ha aumentado un 17% con respecto al mismo periodo del 2023, según datos de siniestralidad del Ministerio de Interior.

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) advierten que uno de los factores que ayudaría a reducir la siniestralidad vial en nuestro país es que todos los vehículos tuvieran la ITV en vigor.

Objetivo del que también estamos lejos, debido a que la ratio de incumplimiento en la ITV que se registra en la actualidad se sitúa en el 33,9% Esto quiere decir que, de acuerdo con datos de la asociación, casi 4 de cada 10 vehículos que tenían que haber pasado la ITV en el último año, no lo han hecho.

Otro de los factores que estarían imposibilitando la reducción de la siniestralidad vial es el envejecimiento del parque automovilístico nacional. De acuerdo con el último estudio publicado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) sobre la “Contribución de la ITV a la seguridad vial y al medio ambiente”, los vehículos a partir de los 11 años se ven implicados en siniestros viales en un mayor porcentaje, creciendo éste de forma progresiva según aumenta su antigüedad.

La edad del parque de vehículos en España ha aumentado un 10,4% en los últimos 6 años, pasando de 13,5 en el 2017 a 14,9 en el 2022, casi 3 más que la media europea situada en 12 años y tan sólo por debajo de países como Letonia (15), Rumanía (15,1), República Checa (15,6 años), Estonia (16,8), y Grecia (17).

La ITV, un procedimiento sencillo

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo sobre las inspecciones técnicas realizadas en el país en el año 2022, el 81,4% de los vehículos que acudió a una estación superó la ITV favorablemente en la primera inspección, lo que demuestra que se trata de un procedimiento sencillo.