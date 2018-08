No te olvides de estos consejos antes de coger el coche

¿Está preparando su salida de vacaciones de verano? No olvide estos consejos:

1. Puntos a revisar en su coche: sistemas de iluminación, refrigeración, líquidos, suspensión, frenos, aceite... El examen del vehículo antes de salir puede ahorrarle averías y accidentes.

2. Estado de la moto. Si tiene pensado viajar en moto este verano, será importante que tenga en cuenta los kilómetros que va a hacer durante la jornada, la climatología, los descansos, el equipamiento que debe llevar, el equipaje, pero, sobre todo, revise la moto antes.

3. Razones para planificar su viaje. Le puede ahorrar muchos contratiempos. Si ya sabe dónde irá de vacaciones, ¿por qué no comienza a planificar el viaje?

4. Posición correcta en 5 pasos. Seguro que es usted de los que se arrima el asiento al volante para ver 'mucho mejor' lo que tiene enfrente, o de los que conduce con una mano apoyada en la ventanilla. Ni se le ocurra. Debe sentarse de forma que esté cómodo, pero también seguro.

5. Lleve todo atado, desde los niños a las mascotas. Es importante que todo esté correctamente sujeto, desde los pasajeros y los niños, hasta el equipaje, la bicicleta, la mascota, incluso ese pequeño objeto (móvil, botella de agua, etc.) que queremos tener a mano. Todo atado. Porque, incluso objetos pequeños, como un teléfono móvil, en un choque a una velocidad de 60 km/h, impactaría con una fuerza de 10 kilos.

6. Infórmese de las rutas para viajar. Consulte en nuestros mapas cuáles son las grandes rutas, qué alternativas tomar si encuentra alguna incidencia o dónde informarse del estado de las carreteras.

7. Consejos para evitar la fatiga. Usted, que va a conducir durante largas horas por carretera, se ha encargado de poner a punto el coche, revisar los documentos necesarios, distribuir el equipaje en el maletero. Ahora, no olvide su propia comodidad y descanso. La fatiga al volante es un factor de riesgo.

8. Vacaciones en Europa. No todas, pero algunas normas básicas e importantes, como el uso de móvil, las luces de cruce o la velocidad de las vías, puede cambiar de un país a otro. Por eso es importante informarse bien antes de emprender un viaje por el continente.

9. En verano, ojo con las carreteras secundarias. Es muy posible que, tanto si va a la playa como a la montaña, en algún momento utilice una carretera secundaria. Representan el 90% de la red viaria, pero solo el 42% de vehículos viaja por ellas. Aún así, el verano pasado, registraron el mayor número de víctimas mortales.

10. Turismo de ciudad. Cada vez es más habitual que los veraneantes incluyan el ejercicio entre sus actividades de ocio. Se camina mucho más, incluso se opta por desplazarse en bicicleta, ahora que las grandes ciudades se han vaciado de coches. Siga estos consejos para disfrutar sin riesgo.

11. Ahorre al volante. ¿Sabe que aplicando unas sencillas técnicas a su conducción podría ahorrar hasta un 15% de combustible? Además, aumentaría su seguridad y reduciría la contaminación y el impacto ambiental.