Durante el verano utilizamos con más frecuencia el coche para desplazarnos, sobre todo si eres de los que han realizado escapadas de fin de semana de larga distancia. Cuándo planeamos un viaje es aconsejable realizar una revisión antes de realizar los desplazamientos, pero igual de importante es realizar la revisión a la vuelta del mismo.

Debemos de ser conscientes que en desplazamientos de largo recorrido suponen un sobreesfuerzo para nuestro vehículo sobre todo si vamos cargados de mucho equipaje. Además, no debemos olvidar otros elementos que podemos encontrar en la vía como barro, matorrales, baches... pueden dañar los neumáticos. La suciedad del ambiente puede haber dañado obstruido el aire acondicionado. Por todos ello, debemos de revisar el vehículo después del verano.

¿Qué elementos debemos revisar?

1. Neumáticos

Nuevos neumáticos Michelin | Centímetros Cúbicos

Es el elemento que más puede sufrir de nuestro vehículo, ya que se encuentra en contacto directo con el suelo. Todos los acelerones, los frenazos, las elevadas temperaturas, la cantidad de kilómetros recorrida y los golpes con algún que otro bordillo pueden perjudicar su estado.

2. Motor

Crece el mercado de vehículos de segunda mano y la falta de mecánicos en los talleres | Pixabay

Es recomendable hacer una comprobación general, desde los líquidos a la correa de distribución, pasando por las piezas pequeñas. De ese modo, conseguiremos en caso de fallo, que no se convierta en una avería que nos puede costar un desembolso de dinero posteriormente.

3. Luces

Faros coche | Pixabay

Las luces pueden estropearse por muchas causas, por lo que es importante asegurarse de que funcionan correctamente para garantizar nuestra seguridad al volante. Aunque en la época de verano las usamos menos, no está de más revisarlas.

4. Maletero

Equipaje en el coche | Newspress

Aunque no siempre le prestamos la atención necesaria, lo cierto es que es uno de los elementos fundamentales a la hora de ahorrar en gasolina. Es importante que revises que todo el equipaje que has colocado en él no haya causado daños.

5. Frenos

Pedales de coche | Centímetros Cúbicos

Tener los frenos en perfectas condiciones, nos dará la seguridad necesaria durante los meses más fríos. Hacer una visita al taller para que lo revisen no está de más para evitar sustos posteriores.