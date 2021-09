El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este viernes que la cifra de 191 fallecidos en carreteras españolas este verano es la más baja desde que se contabilizan los casos.



En este sentido, se han producido 11 víctimas mortales menos que el año pasado, lo que supone una disminución del 5 por ciento, así como 24 fallecidos menos que el verano de 2019, lo que supone, también, una disminución de un 11 por ciento.



Este descenso de muertes coincide con un número menor de accidentes mortales y un mayor porcentaje de heridos hospitalizados. A pesar de la mejora de los datos, no se debe olvidar que durante esta época estival se ha producido la muerte de tres personas al día.



En el mes de julio tuvieron lugar 95 accidentes en los que 99 personas perdieron la vida. Esto supone 16 muertos menos que en julio de 2020 y 18 menos que en el mismo mes de 2019; se trata, por tanto, del mes de julio con menos muertes de la serie histórica.



En cuanto al mes de agosto, este año se han producido 83 accidentes mortales donde 92 personas han perdido la vida; esto supone 5 fallecidos más que en agosto de 2020, año en el que se produjo el menor número de muertes en un mes de agosto.



Con respecto a los niveles de desplazamiento, se han alcanzado unas tasas similares a la pre-pandemia, con un incremento del 9,68% con respecto al 2020 y un pequeño descenso del 0,38% con respecto al 2019.



En cuanto a los días, los viernes han concentrado el mayor tráfico durante el verano, mientras que los martes han sido el día que menos. En cuanto al cambio de quincena del 15 de agosto junto con la festividad del 16 en algunas comunidades, ha supuesto la Operación Salida con mayor número de desplazamientos, donde se han registrado cerca de 7 millones.



Con respecto a los accidentes múltiples, se han registrado un total de 11 accidentes mortales con más de 1 fallecido, de manera que el 6% de los accidentes han producido el 12% de las muertes. En cuanto al tipo de vía, el 71% de los accidentes mortales han tenido lugar en las carreteras convencionales.



En función del medio de desplazamiento, se ha producido un descenso de la siniestralidad de los motoristas en un 30 por ciento, con 48 fallecidos, 21 menos que en 2019. A estos les siguen los ciclistas, con 4 fallecidos menos; sin embargo, han fallecido 23 peatones, 9 más que en 2019.



En cuanto al tipo de accidente, la salida de la vía concentra el 45 por ciento de las víctimas mortales, seguida de la colisión frontal, con el 17 por ciento. En cuanto al sexo, el 83% de los fallecidos eran hombres, mientras que el 17% eran mujeres.



La franja de edad con más fallecidos es la de 15 a 24 años, con 32 muertos, que suponen 9 más que en 2019; del mismo modo, disminuyen las muertes en la franja de edad de 65 años, con 30 fallecidos, 5 menos que en el 2019.



Finalmente, de los accidentes producidos en turismo y furgoneta, 1 de cada 4 fallecidos no llevaba puesto el cinturón de seguridad; en cuanto a los ciclistas, 2 de los fallecidos no llevaban el casco, del mismo modo que tampoco lo llevaba 1 de cada 48 motoristas fallecidos.