La mayoría de las víctimas en las ciudades fueron peatones, un total de 203 personas, que suponen el 42% del total y les siguieron los motoristas, 139 (28%). Además, el 16 % de los fallecidos viajaban en turismo, 79 personas en total, el 5 % eran ciclistas (26) mientras que 13 víctimas, el 3%, empleaban vehículos de movilidad personal como patinetes.

En 2024 se produjeron 66.545 siniestros en ciudades y municipios, que causaron la hospitalización de 5.043 personas, un 3% más, según ha expuesto este jueves el director general de Tráfico, Pere Navarro, en rueda de prensa desde la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ausencia de dispositivos de seguridad

Elde los fallecidos no empleaba los accesorios de seguridad obligatorio. Fue el caso de 25 fallecidos en turismos sin cinturón de seguridad o de 15 motoristas sin casco. Tampoco llevaban casco 14 ciclistas, que aunque no tienen que llevarlo obligatoriamente en las ciudades,. Lo mismo ocurre con los patinetes, el casco no es obligatorio, aunque lo será tras un, y cinco de las víctimas mortales no lo llevaban.

Asimismo, sumando vías urbanas y carreteras, en 2024 se produjeron 101.966 siniestros, murieron 1.785 personas y 9.561 resultaron heridas y tuvieron que ser ingresadas, cifras que se reducen en 21 fallecidos y 296 hospitalizados respecto a 2023, en un contexto de población y desplazamientos al alza.

Además, a pesar de que el 65 % de los siniestros se produce en ciudad, la mayor parte de las muertes ocurren en las carreteras, lo que Pere Navarro ha atribuido a un elemento: la velocidad. "La gente se mata más en la carretera por un tema de velocidad", ha recalcado.

Por otra parte, los accidentes urbanos no ocurren solo en las grandes ciudades y el 49 % de las muertes se producen en municipios de hasta 100.000 habitantes.

Preocupan los peatones, los motoristas y las distracciones

La prioridad en la seguridad vial en las ciudades se sitúa en los peatones, porque elde las muertes son a causa de un atropello. La segunda son las salidas de vías, un, que afectan a motoristas y que causaronmuertes en 2024 en las ciudades. Además, un 13 % de las muertes fueron en coches en cruces e intersecciones.

La DGT tiene la atención puesta en el empleo del móvil que hacen los peatones y ha encargado un estudio para medir su impacto en la seguridad vial. Desde 2015, las distracciones adelantaron al consumo de alcohol como primera causa de muerte al volante, lo que para Navarro tiene un nombre: el teléfono móvil. También destaca la edad de las víctimas porque en el caso de los atropellos la mayoría tenía más de 65 años, un 65 %, mientras que el 57 % de quienes mueren conduciendo una moto tiene entre 25 y 54 años.

Datos esperanzadores y con margen de mejora

El director general de Tráfico considera que los datos de 2024 siguen siendo muy alarmantes, aunque la reducción de las muertes en ciudades en unes esperanzadora y consolida, a su juicio, un camino de avance en la seguridad vial. La FEMP señala que. La tasa de mortalidad vial de España, de, es menor que la media europea, de 44, aunque todavía está detrás de países como Suecia (20) o Dinamarca (24), lo que para Pere Navarro indica que hay "margen de mejora".

En la rueda de prensa, en la que también ha tomado la palabra el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, se ha destacado además la importancia del calmado del tráfico, al limitar a 30 kilómetros por hora la velocidad en calles de carril único, el impacto positivo del transporte público o la mejora de los vehículos.