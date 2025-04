Trece profesionales referentes y representantes de organizaciones claves en la movilidad sostenible conforman el jurado y han sido los encargados de elegir a los 13 ganadores de esta cuarta edición entre las más de 100 candidaturas que han sido evaluadas.

Jurado de la 5ª Edición de los Premios Internacionales de Movilidad

Presidido por May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible:

●Eloy Álvarez, representante de la Real Academia de Ingeniería

●María Carmen Corral, dirección general de Planificación, Red Transeuropea, Logística y Plan de Recuperación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS)

●Carmen María García, presidenta y fundadora de Fundación Woman’s Week

●Ramón García, director general Centro Español de Logística (CEL)

●Susana Gómez, subdirectora general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid

●Eva Jalón, directora de Energía de SACYR y presidenta de MOOEVO

●Adrián Muelas, subdirector general de Coordinación e Iniciativas contra la Despoblación de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación del MITECO

●Isabel del Olmo, jefa del Dpto de Movilidad Sostenible y Ciudad, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

●Lola Ortiz, directora General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

●Arturo Pérez de Lucía, director general de Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y vicepresidente de AVERE

●Jose Javier Ramasco, profesor de Investigación del CSIC y coordinador PTI Mobility 2030 del CSIC

●Marta Seoane, directora técnica de la Fundación Conama

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 9 de mayo. Ese día se darán a conocer los ganadores que hoy ha elegido el jurado para cada una de las categorías en la gala de entrega de premios: Empresa pública; Empresa privada – Gran empresa; Empresa privada – PYME; ONG, Fundación, Asociación, Otros; Municipio Grande; Municipio Mediano – Pequeño; Servicio; Producto; Premio Especial de Movilidad al Trabajo; Premio Especial Investigación; Premio Especial Estrategia; Premio Especial Impulsa; Premio Especial Internacional.

Los Premios Internacionales de Movilidad buscan distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector público como privado. Su objetivo es visibilizar casos de éxito, poner en valor a las organizaciones que están liderando el cambio y facilitar una dinamización de las mejores soluciones que ayuden a generar resultados con impactos positivos a corto, medio y largo plazo, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de forma más eficiente.

Sobre Empresas por la Movilidad Sostenible

La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible es un punto de encuentro para profesionales, administraciones e industria que están liderando la movilidad, el transporte y el comercio que viene. Un foro de co-creación, potenciador de soluciones referentes, que ofrece toda la información de actualidad y las tendencias dentro del sector de la movilidad sostenible.

Coordina los Premios Internacionales de Movilidad con la colaboración del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería. Además, es impulsora del Movimiento EntregaSostenible.org por un ecommerce responsable, y de TOOLBOX ZBE, una plataforma que reúne de forma práctica y amena información de referencia sobre Zonas de Bajas Emisiones.

