Si conduces, no juegues a 'Pokémon Go'

Utilizar el móvil, mientras conducimos, es un peligro ya que aumenta, considerablemente, el riesgo de sufrir un accidente, pues la capacidad de concentración ante el volante se piede en gran medida.



El móvil, al volante, no se debe utilizar para llamadas, ni para consultar algo en Internet, correo electrónico, uso del whastappa ni para jugar, aunque sea en un semáforo, ya que estas distracciones pueden ser mortales.



También es muy peligroso para los peatones que cruzan distraídos con su móvil ya que se exponen a ser atropellados o a provocar accidentes.



Ahora, con la moda de 'Pokémon Go' debemos tener mucho más en cuenta todas estas advertencias. Mucha gente que utiliza esta aplicación de realidad aumentada, que consiste en cazar pokémon por las calles de nuestra ciudad para convertirse en el mejor entrenador, encuentra en el coche el mejor aliado para conseguir este objetivo. Así recorren con su coche cientos de kilómetros, por caminos, carreteras o rutas imposibles en busca de los protagonistas de este popular juego.

Pero, hay que tener mucho cuidado y no utilizar este juego al volante como recomienda La Policía Nacional, a través de su Twitter, donde advierte de sus peligros, "¡Hazte con todos con seguridad!, dice uno de los tuits del organismo.



La Policía Nacional advierte que está totalmente prohibido atrapar Pókemon mientras se conduce un coche o se monta en bici y que cuando utilizamos con 'pokémon Go' estamos jugando en el mundo real, por lo que debemos estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor: pasos de peatones, semáforos, otros vehículos y peatones...no debemos provocar ni ser víctimas de un accidente.



También inisiten en que debemos ser conscientes de que la seguridad es lo primero por lo que tenemos que respetar las señales de tráfico y no acceder a propiedades privadas y no hay que saltarse las normas de espacios y edificios privados.

Por su parte, la cuenta oficial del 112 de la Comunidad de Madrid y la DGT también advierten de sus peligros al volante y piden a los cuidadanos a jugar siempre con seguridad.