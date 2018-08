El 30% de los conductores considera peligrosos al volante a los mayores de 65 años

Esta es una de las conclusiones del estudio "Mayores de 65 años al volante: ¿Peligro real o mito social?, elaborado por Fundación Línea Directa a partir de entrevistas a 1.700 conductores, que refleja que hay una gran desconfianza sobre los automovilistas más veteranos.



Incluso, el 17 por ciento de conductores retirarían el carné de conducir a sus propios familiares mayores de 65 años, el 72 por ciento es partidario de hacerles cada año pruebas psicotécnicas y el 60 por ciento considera las mismas "poco rigurosas".



En este sentido más del 98 por ciento de los conductores afirman no haber suspendido nunca un examen psicotécnico, un 9 por ciento reconoce haber obtenido el "apto" prácticamente sin hacerlo y el 3,5 por ciento asegura no haber visto reflejado su problema en el informe final.



De los datos analizados en el estudio en varios centros psicotécnicos se desprende que el 10 por ciento de los conductores de más de 65 años fueron declarados "no aptos" y casi el 70 por ciento apto con condiciones restrictivas que van desde usar gafas hasta prohibirles conducir de noche o por vías interurbanas.



El estudio también analiza datos de la Dirección General de Tráfico de 107.147 conductores mayores de 65 años accidentados entre 2009 y 2014.



En concreto registran cuatro veces menos accidentalidad que los jóvenes menores de 25 años y menos de la mitad que los conductores de 35 a 44 años.



Sin embargo cuando tienen un accidente su mortalidad es mayor, más del doble, y sus lesiones más graves, un 9 por ciento más, y además la tendencia es negativa ya que en dicho periodo aumentaron su mortalidad en un 5 por ciento mientras que los menores de 25 años la bajaron un 67 por ciento.



Las razones de que tengan menos accidentalidad de media en proporción al número total de carnés de conducir es que respeta más los límites de velocidad, no son tan agresivos en la conducción y aceptan mejor sus limitaciones, lo que les hace recorrer menos kilómetros y conducir más por el día.



Los incidentes de estos automovilistas suelen producirse en turismos (el 73 por ciento), con coches envejecidos (de más de diez años) y en carreteras convencionales (el 44,7 por ciento) y los hombres presentan el doble de accidentalidad que las mujeres, una constante que parece habitual independientemente de la edad de los conductores.



En cuanto a las maniobras, las intersecciones, las incorporaciones y los giros a la izquierda suelen ser más críticas para los mayores.



Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas en las que comparativamente los mayores superan ampliamente la accidentalidad mientras que Madrid y Andalucía son en las que tienen menos proporción de accidentes.



Cabe recordar que el 18 por ciento de la población española tiene más de 65 años y que se estima que en 2049 será el 30 por ciento.