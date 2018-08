El Congreso aprueba instalar rotativos azules en los vehículos de emergencia

Desde hace más de una década, distintas asociaciones vienen solicitando a los partidos políticos una reforma en el reglamento de vehículos que permita distinguir entre los prioritarios y los especiales mediante la homologación del color azul en los rotativos de los servicios de emergencias, tal y como sucede en el resto de Europa.

En España el color de las luces de emergencia de los vehículos no está actualmente homologado con el resto de los países comunitarios, y todo ello debido a que no existe ninguna directiva que armonice a escala comunitaria la homologación de las luces especiales con que van equipados determinados vehículos.

La Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a realizar las modificaciones reglamentarias, en el plazo más breve posible, para que el color de los rotativos de urgencias, es decir, de las ambulancias o de los vehículos de bomberos, pueda ser azul o bien la combinación de los colores azul y rojo, en lugar del amarillo actual, para así homologarlo a los demás países europeos.

Los defensores de la reforma afirman que los vehículos de emergencias circulan en una legalidad que genera confusión e inseguridad vial, debido al color de los rotativos actual.

En concreto, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad las tres proposiciones no de ley previstas para el orden del pasado 21 de septiembre.



No obstante, al tratarse de la última sesión de esta legislatura, aunque las iniciativas hayan salido adelante y la Cámara baja pida al Ejecutivo socialista a asumir ese coste, será el Gobierno que surja de las elecciones del 20 de noviembre el que decida si cumple o no este mandato.

Distintas asociaciones, como la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, directores generales responsables de los servicios de ambulancias de urgencia y emergencia, las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, directores generales de Protección Civil de las comunidades autónomas o Federación de Municipios y Provincias, piden la reforma.

El portavoz de CiU en dicha comisión y defensor de la iniciativa, Jordi Jané, ha explicado que los vehículos de urgencias como ambulancias y bomberos se distinguirán de otros como camiones de basura, transportes especiales, grúas, tractores u otros transportes viales que no son de carácter prioritario y que utilizan el amarillo, como ya sucede en muchos otros países de la UE.

El reglamento número 65 de la Comisión Económica para Europa responde a la preocupación expresada y prescribe disposiciones técnicas de homologación para estos equipamientos especiales, tales como faros giratorios, rampas y luces de destello, pero la Comunidad no ha suscrito este reglamento debido a la voluntad de los Estados miembros de conservar la posibilidad de regular el uso y las características técnicas de estos dispositivos.

Dicho reglamento dispone de la normalización de las luces de emergencia, aunque no especifica el color que han de utilizar los distintos servicios en cuestión. Por tanto, no es un ámbito que esté actualmente regulado por la legislación europea. Desde Ponle Freno seguiremos informando.