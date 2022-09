PARA ACCEDER A LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES

Si no sabes la etiqueta ambiental que le corresponde a tu vehículo o aún no la has solicitado, te recordamos cómo hacerlo para evitar sorpresas desagradables si tienes que viajar a alguna ciudad española que tenga restricciones a la circulación en zonas de bajas emisiones.