La DGT pone en marcha una campaña de control al transporte escolar

Agentes de la Guardia Civil incrementarán, hasta el 30 de noviembre, los controles con atención a la documentación de los vehículos, el cumplimiento de los límites de velocidad, el uso del teléfono móvil y el consumo de alcohol y drogas al volante, ha informado Tráfico.



La DGT ha destacado especialmente la importancia de utilizar los cinturones de seguridad, instalados en el 60% de los autocares, y que pueden evitar hasta 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales.



Además, ha subrayado que el del transporte escolar es un "sector seguro" y que el año pasado no se produjo ninguna víctima mortal, si bien ha recordado que muchos de estos trayectos se realizan por carreteras convencionales, donde el riesgo de accidentes es mayor.



Tráfico ha añadido que los desplazamientos al centro escolar son un buen momento para que los adultos den a los menores consejos sobre seguridad vial, como no correr al entrar y salir del autobús, no pararse nunca detrás del vehículo y cruzar siempre por delante, y mantenerse sentado y con el cinturón puesto durante el trayecto.



La DGT también ha recordado que promueve la seguridad en los caminos a los colegios junto con la Federación de Municipios y Provincias, con medidas como aceras amplias, policía para regular la entrada a los centros y aparcamientos para bicicletas, lo que favorece los desplazamientos a pie, en bici o en transporte público.