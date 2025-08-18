5 DE ELLOS ERAN MOTORISTAS
Diez fallecidos en las carreteras españolas durante el puente del 15 de agosto
Diez personas, cinco de ellas motoristas, han perdido la vida en los diez accidentes mortales registrados en las carreteras interurbanas españolas en el puente del 15 de agosto, desde las 15.00 horas del jueves hasta las 20.00 de este domingo, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
En esos siniestros otras siete personas resultaron heridas. El jueves, entre las 15.00 y las 20.00 horas, se produjeron cuatro accidentes mortales, con cuatro fallecidos (dos de ellos motoristas) y cinco heridos.
El viernes fue el día menos trágico, con un siniestro mortal y un fallecido; el sábado se registraron dos accidentes en los que perdieron la vida dos personas, una de ellas motorista, y un herido.
Este domingo, hasta las 20.00 horas, se han contabilizado tres accidentes con tres fallecidos (dos de ellos motoristas) y un herido. A esa hora y sin tener en cuenta la 16 carreteras cortadas por los incendios -todas secundarias menos un tramo de la A-52-, la circulación era complicada por el regreso del puente en los accesos a Madrid por la A-42 en Getafe y por la A-6 en Torrelodones.
En Segovia la circulación se retenía en la A-1 en Cerezo de Abajo hacia Madrid, en tanto que en Cantabria las complicaciones se concentraban en la A-8 en Cabezón de la Sal y Castro Urdiales, todo en sentido Vizcaya, y en Gipuzkoa, la A-15 en Villabona hacia Pamplona. Tráfico estimó que este puente las carreteras soportaría algo más de siete millones de desplazamientos.