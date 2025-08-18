En esos siniestros otras siete personas resultaron heridas. El jueves, entre las 15.00 y las 20.00 horas, se produjeron cuatro accidentes mortales, con cuatro fallecidos (dos de ellos motoristas) y cinco heridos.

El viernes fue el día menos trágico, con un siniestro mortal y un fallecido; el sábado se registraron dos accidentes en los que perdieron la vida dos personas, una de ellas motorista, y un herido.

Este domingo, hasta las 20.00 horas, se han contabilizado tres accidentes con tres fallecidos (dos de ellos motoristas) y un herido. A esa hora y sin tener en cuenta la 16 carreteras cortadas por los incendios -todas secundarias menos un tramo de la A-52-, la circulación era complicada por el regreso del puente en los accesos a Madrid por la A-42 en Getafe y por la A-6 en Torrelodones.

En Segovia la circulación se retenía en la A-1 en Cerezo de Abajo hacia Madrid, en tanto que en Cantabria las complicaciones se concentraban en la A-8 en Cabezón de la Sal y Castro Urdiales, todo en sentido Vizcaya, y en Gipuzkoa, la A-15 en Villabona hacia Pamplona. Tráfico estimó que este puente las carreteras soportaría algo más de siete millones de desplazamientos.