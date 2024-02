La Dirección General de Tráfico (DGT) expresó este jueves en un comunicado su “alerta” por ese incremento de personas fallecidas en siniestros viales. No obstante, se trata de un aumento de un 24% respecto al año pasado en un contexto de un 1,25% más desplazamientos largos en carretera (32,2 millones de viajes). El comportamiento de la siniestralidad difirió según la quincena.

Tráfico | Pexels

Durante los primeros quince días fallecieron 25 personas y dos días , el 6 y el 12 de enero, no registraron ninguna víctima mortal en carretera. Esta situación cambió durante la segunda quincena del mes, cuando hubo un día con 11 víctimas mortales, otro con 10 y otros dos con 7, cuando la media diaria en la primera quincena fue de 1,8. Además, el número de personas fallecidas se incrementó tanto en carreteras convencionales (11 más que en enero de 2023) como en autopistas y autovías (7 más).

Motoristas

Carretera frecuentada por motoristas | Pexels

El mes pasado hubo 24 motoristas muertos (10 más que en enero de 2023), de los cuales 19 perdieron la vida en carreteras convencionales. También aumentaron las cifras de víctimas mortales que viajaban en coche (46 frente a 41 del año anterior), furgoneta (6 frente a 3), camión (5 frente a 4), autobús (1 frente a 0) y bicicleta (2 frente a 1). Solamente descendió la letalidad en peatones (5 frente a 8) y ciclomotoristas (0 frente a 2). Por otro lado, un total de 15 personas murieron en colisiones laterales y frontolaterales (12 más), en tanto que 17 no usaban el correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro (15 viajaban en automóvil y no llevaban puesto el cinturón de seguridad, y 2 motoristas no tenían el casco). Por comunidades autónomas, Andalucía registró el mayor aumento de la siniestralidad vial (10 fallecidos más), mientras que la Comunidad de Madrid registró el mayor descenso (3 menos). (