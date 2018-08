Un 39% de españoles no utiliza el cinturón de seguridad en el asiento de atrás

Esta es una de las conclusiones que se extraen del estudio, en la que han sido encuestados 7.100 adultos, procedentes de distintos países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido o Rumanía.



En Italia el porcentaje de personas que no se abrochan el cinturón de seguridad trasero es del 56%, mientras que a la cabeza se sitúan Reino Unido y Rumanía, ambas con un porcentaje del 84%.



El estudio también revela que más de un tercio de ciudadanos de Europa no utiliza este sistema de seguridad. Además, casi uno de cada cuatro conductores no insiste para que los ocupantes de los asientos traseros utilicen los cinturones.



Por edades, los mayores de 40 años tienden más a no utilizar el cinturón de seguridad trasero (un 46% admitió no utilizarlo), mientras que en los menores de 24 años, este porcentaje fue del 21%. Además, los mayores de 40 años son los que menos insisten en que los ocupantes de atrás del vehículo lo utilicen, según este estudio europeo encargado por Ford.



Por otro lado, el Consejo Europeo de Transporte calcula que, solo en la Unión Europea, el uso de los cinturones de seguridad del coche de atrás evitó más de 8.600 muertes. Además, según un informe realizado en 2013 por la institución, hasta un 60% de las 1.900 personas fallecidas en autopistas europeas no llevaba puesto el cinturón de seguridad.



El presidente de la Red de Policía de Tráfico Europea (TIPSOL), Aidan Reid advierte de la importancia de utilizar el cinturón de seguridad cuando se viaja en la parte de atrás del vehículo porque "aumenta el riesgo de heridas y muerte tanto para el propio pasajero como para los demás ocupantes del vehículo".



Además, Reid pide a los conductores que "se responsabilicen" tanto de su propia seguridad como de la de sus pasajeros.