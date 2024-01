Más allá de la evidencia de que el motorista no tiene una carrocería que lo proteja, la vulnerabilidad de la moto está relacionada con su pequeño tamaño, en comparación con el esto de vehículos motorizados que comparten la vía. La menor percepción espacial de las motocicletas impide a los demás conductores anticipar claramente el tiempo que tardará la moto en estar a su altura y evitar maniobras que puedan poner en peligro al motorista.

Carretera sin iluminación | BETTY UNUZUNGO

Lo ideal sería que el motorista fuera visto a una distancia igual o superior a 150 metros:

Llevar ropa de alta visibilidad, con reflectantes

Señales lumínicas en el casco, como el MC1 Range de Livall

en el casco, como el MC1 Range de Livall Iluminación adecuada: Junto con España, Austria, Alemania, Bélgica, Francia o Portugal son otros países europeos en los que es obligatorio el uso de la luz durante el día. Se calcula que este uso diurno de la iluminación de la moto ha reducido entre un 10 y un 16% los accidentes relacionados con la visibilidad . Y, afortunadamente, cada vez más motocicletas incluyen el encendido automático de las luces en el mismo momento en el que se enciende el vehículo.

. Y, afortunadamente, cada vez más motocicletas incluyen el encendido automático de las luces en el mismo momento en el que se enciende el vehículo. Uso obligatorio de las luces de circulación diurna: no hay duda del efecto positivo en la reducción de siniestros con motocicleta.

Esta relación entre el aumento de la visibilidad de las motocicletas y la reducción del número de siniestros en los que se ven involucradas fue también puesta de manifiesto en el evento “Reducing road deaths among motorcycle riders”, organizado por el ETSC (European Transport Safety Council) el pasado 13 de diciembre de 2023. En la intervención de Martin Winkelbauer, de la organización austriaca de seguridad vial KFV, se apuntaron algunas opciones que podrían reducir el tiempo en el que un motorista es percibido por el resto del tráfico.

Carretera frecuentada por motoristas | Pexels

Entre ellas se encuentra la utilización de diferentes esquemas de luces en las motocicletas, los estudios y ensayos de diferentes configuraciones (Ver estudio “Improving motorcycle motion perception by using innovative motorcycle headlight configurations”) han comprobado que aumentar el número de luces, reduce el tiempo en el que los conductores identifican a los motoristas a su alrededor, especialmente por la noche (ver artículo “New motorcycle lighting design could save lives”).

Estos análisis tratan de establecer las diferencias entre configuraciones horizontales o verticales y esquemas lumínicos que permitan delimitar el contorno de la motocicleta y presentarla a la vista del tráfico en todo su volumen, lo que podría mejorar la interacción con el resto de vehículos motorizados.